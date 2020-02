Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Bilanz eines stürmischen Wochenwechsels

Coesfeld (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen kam es im Kreis Coesfeld insgesamt zu 23 Einsätzen, die auf das Konto von Sturmtief Sabine gingen. Zum Glück blieb es ausschließlich bei Sachschäden und so waren es zumeist Baustellenasperrungen und Bäume, welche Verkehrsteilnehmern, den Weg bzw. die Straße versperrten.

Wachbereich Coesfeld: Die Polizisten der Polizeiwache Coesfeld, waren im genannten Zeitraum insgesamt 9 mal gefordert, sich um die Folgen des Sturmtiefs zu kümmern. U.a. war in Rosendahl ein Baum auf ein Hochspannungskabel gefallen. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Baum entfernt. Das Hochspannungskabel musste zeitweise gekappt werden.

In Lette kam es in einem Geschäft zu einer Alarmauslösung, weil Sabine hier Dämmmaterial vom Dach in den Laden geweht hatte.

Wachbereich Dülmen: Die Dülmener Polizei wurde ebenfalls 9 mit anlassbezogenen Einsätzen betraut. Hier blieb es auschließlich bei den oben genannten Verkehrsbe-hinderungen durch Baustellenabsperrungen, sie sich selbstständig gemacht hatten und Bäumen, die dem Druck nicht stand halten konnten.

Wachbereich Lüdinghausen: Hier kam es zu 5 Sturmeinsätzen. So war es in Olfen eine an einem Baukran gehängte und nun stark schwankende Kreissäge, welche die Bürger in Atem hielt.

In Lüdinghausen drohte ein Baugerüst, welches auf einem Dach angebracht war, auf die Straße zu stürzen.

In beiden Fällen konnte ein Verantwortlichen mit der Sicherung der Gefahrenstellen betraut werden, so dass ein "Tägigwerden" der Polizei oder der Feuerwehr nicht nötig war.

