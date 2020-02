Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf schwerverletzten Personen

Goslar (ots)

Am 14.02.2020 um 12:40 befuhr ein 19-Jähriger aus Hannover die L520 von St. Andreasberg kommend in Richtung Bad Lauterberg. In einer scharfen Rechtskurve kommt er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 50-Jährigen aus Vollenborn. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Der 19-Jährige Hannoveraner wird mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Göttingen verbracht. Die weiteren vier Verletzten (darunter ein elfjähriges Kind) wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nordhausen verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge wurde die L520 für den Verkehr vollgesperrt.

i.A. Wolff

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell