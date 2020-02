Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Geschäftsräume:

Am Donnerstag, den 13.02.2020, gegen 21.13 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil Bewohner eines Hauses in der Ilsenburger Straße die Vermutung hatten, dass es in den darunterliegenden Räumen einer Schlachterei gerade zu einem Einbruch gekommen sei, weil sie entsprechende Geräusche wahrgenommen hatten. Die kurz darauf eintreffenden Beamten stellten fest, dass ein Fenster, welches zu den Geschäftsräumen führt, gewaltsam geöffnet worden ist. Der oder die Täter hatten den Tatort jedoch bereits verlassen und nach erster Einschätzung nichts mitgenommen. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

