Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beute eines Einbruchs? Wem gehört der Münzeinsatz?

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend in der Unionstraße einen Münzeinsatz gefunden, wie er in Spielautomaten verbaut ist. Die Beamten gehen davon aus, dass das Bauteil Beute eines Einbruchs oder Diebstahls war. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen könnte der Münzeinwurf in einem Tischfußballgerät verbaut gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell