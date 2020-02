Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht überwiegend positive Bilanz des Rosenmontags

Kreis Borken (ots)

Die Karnevalisten im Kreis Borken haben sich vom ungemütlichen Wetter den Rosenmontag nicht verderben lassen. Erfreulich aus Sicht der Polizei: Mit einer Zahl von kreisweit 47 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Karnevalsgeschehen einschließlich der polizeilichen Präsenz an den jeweiligen Zugstrecken fällt die Bilanz positiv aus. Zum Vergleich: Am Rosenmontag des vergangenen Jahres schlugen 74 Einsätze zu Buche.

Ein Überblick nach den Kommunen, in denen größere Veranstaltungen in Form von Umzügen stattgefunden haben:

- Bocholt: Circa 45.000 Zuschauer wollten sich den Rosenmontagsumzug dort nicht entgehen lassen. 15 Einsätze standen für die Polizeibeamtinnen und -beamten dort an, bei denen es insgesamt zu 16 Platzverweisen kam. Die Beamten nahmen fünf Personen in Gewahrsam, in fünf Fällen war es zu Körperverletzungen gekommen. - Stadtlohn: Etwa 10.000 Zuschauer fanden sich an der Wegstrecke des Rosenmontagszugs ein. Die Polizei zählte dort zwei Einsätze; in einem Fall erteilten die Beamten einen Platzverweis, in einem weiteren war es zu einer Körperverletzung gekommen.

- Ahaus-Ottenstein und Ahaus-Wüllen: Circa 5.500 Zuschauer hatten sich zum Rosenmontagsumzug in Ottenstein eingefunden, etwa 5.000 in Wüllen. Die Jecken feierten überwiegend friedlich und fröhlich: Die Statistik weist für die Polizei dort lediglich einen Einsatz der Beamtinnen und Beamten hinaus aus. In Ottenstein war es im Rosenmontagszug gegen 17.00 Uhr zu einem Unglücksfall gekommen: Dort war die an einem Anhänger montierte Treppe zusammengebrochen. Dabei verletzten sich zwei Personen schwer, eine weitere wurde leicht verletzt.

- Borken-Weseke: Etwa 3.500 Zuschauer säumten den Rosenmontagsumzug in Borken-Weseke. Dort kam nur zu einem polizeilichen Einsatz.

- Raesfeld: Dort nahmen rund 2.500 Zuschauer am öffentlichen Karnevalsgeschehen teil. Die Polizei hatte dort 24 Einsätze mit Bezug zum Karnevalsgeschehen zu absolvieren - der kreisweit höchste Wert am Rosenmontag. Die Beamtinnen und Beamten erteilten zwölf Platzverweise, nahmen zehn Personen in Gewahrsam und nahmen vier Strafanzeigen auf - darunter zwei wegen Körperverletzung.

- Velen: Circa 2.500 Zuschauer genossen das närrische Treiben am Rosenmontag in Velen. Die vier polizeilichen Einsätze mit Karnevalsbezug spielten sich überwiegend im Bereich der Verkehrskontrolle ab. Zu Platzverweisen oder Ingewahrsamnahmen kam es in Velen nicht.

Neben den Rosenmontagsumzügen galt ein weiteres Augenmerk der Polizei dem Straßenverkehr. Erfreulich aus polizeilicher Sicht: Bei 57 überprüften Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern stellten die Beamten nur einen Alkoholverstoß fest.

