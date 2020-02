Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer nach Unfall verstorben

Borken (ots)

An den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben ist am Samstag ein 61-jähriger Borkener im Enscheder Klinikum. Wie berichtet, war der Pedelecfahrer am vergangenen Mittwoch, 12.02.2020, gegen 16.05 Uhr auf der Coesfelder Straße von einem Auto erfasst worden.

