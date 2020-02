Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Betrunken hinter dem Steuer

Vreden (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro hat ein Autofahrer am Sonntag in Vreden angerichtet. Dazu war es gegen 16.05 Uhr in der Straße Master Esch gekommen: Ein Wagen war dort gegen eine Mauer geprallt. Eine Zeugin hatte zur fraglichen Zeit ein Auto in Schlangenlinien durch die Straße fahren sehen. Die Polizei konnte einen alkoholisierten 18-Jährigen als Fahrer ermitteln - von einem Unfall habe er jedoch nichts mitbekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille bei dem jungen Vredener. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Den 18-Jährigen erwarten einige Folgen: Die Beamten fertigten neben einer Strafanzeige auch eine Meldung an das Straßenverkehrsamt.

