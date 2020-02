Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Versuchter Einbruch im Imbiss

Vreden (ots)

In der Nacht zum Samstag wollten Unbekannte in einen Imbiss in Vreden eindringen. Die Täter versuchten, die Tür des Gebäudes am Master Esch aufzuhebeln, ebenso die Tür an der Stadtlohner Straße. Den Unbekannten gelang es nicht, ins Innere einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

