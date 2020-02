Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparkten Wagen beschädigt

Gronau (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hat ein Unbekannter in Gronau an einem geparkten Wagen hinterlassen. Der beschädigte blau lackierte GM Daewoo Klas hatte auf einem Parkplatz an der Steinstraße gestanden, wo es zwischen Freitag, 17.15 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, zu dem Unfall gekommen sein muss. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

