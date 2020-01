Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030120-0009: NÄCHTLICHER RUHESTÖRER LANDET IN ZELLE

Hückeswagen (ots)

Für einen 49-jährigen Hückeswagener endete der zweite Tag im Jahr in einer Polizeizelle.

Am späten Donnerstagabend (2. Januar) torkelte er grölend auf der Gutenbergstraße umher. Anwohner beschwerten sich über die andauernde Ruhestörung kurz vor Mitternacht. Polizisten forderten ihn mehrfach auf, sich ruhiger zu verhalten. Da er dieser Aufforderung, offenbar aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung, nicht folgte, nahmen die Ordnungshüter den 49-Jährigen mit zur Polizeiwache. Der 49-Jährige bekam die Gelegenheit, seinen Rausch in einer Zelle auszuschlafen. In der Gutenbergstraße kehrte daraufhin Ruhe ein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell