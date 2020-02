Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Auf Kreuzung kollidiert

Gronau (ots)

Beim Abbiegen zusammengestoßen sind zwei Autos am Samstag in Gronau-Epe. Ein 51-Jähriger aus Enschede (NL) befuhr mit seinem Wagen gegen 17.20 Uhr die Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup kommend und wollte nach links in die Steinfurter Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 71-Jährigen aus Laer. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen, ebenso seine 75-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Laer. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 13.000 Euro. Die beiden Verletzten kamen per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

