Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Zaun mutwillig beschädigt

Reken (ots)

Kein Karnevalsscherz: Kostümierte Unbekannte haben am Samstag in Groß Reken mutwillig einen Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro angerichtet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich vier Personen gegen 21.40 Uhr in der Schulstraße mit Gewalt an einem Holzzaun zu schaffen machten. Ein Tatverdächtiger hatte eine Kopfbedeckung in Form eines Fliegenpilzes, eine Tatverdächtige trug grüne Oberbekleidung und lange weiße Strümpfe; ein dritter Tatverdächtiger hatte ein rosafarbenes Kostüm, an; alle drei waren circa 20 bis 25 Jahre alt. Zu einer vierten anwesenden Person gibt es keine näheren Angaben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

