Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Alkoholisierter 19-Jähriger attackiert Polizisten

Reken (ots)

Aggressiv und renitent verhielt sich am Samstag ein 19-Jähriger in Groß Reken. Polizeibeamten war der Borkener gegen 17.30 Uhr im Rahmen eines Karnevalseinsatzes durch sein Verhalten aufgefallen. Sie wollten den erheblich Alkoholisierten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Der Borkener leistete erheblichen Widerstand, verletzte einen Polizisten leicht und beleidigte die Beamten. Diese konnten den Widerstand brechen. Als der 19-Jährige zur Polizeiwache in Borken gebracht werden sollte, versuchte er erneut, einen Beamten zu attackieren. Dort entnahm ihm schließlich auf richterlichen Beschluss ein Arzt eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell