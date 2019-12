Polizei Braunschweig

POL-BS: Beim Einkaufen: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hermannshöhe 02.12.2019, 16 Uhr

In einem unbeobachteten Moment öffnete ein Dieb die Handtasche und entnahm ein Portemonnaie.

Zu einer unliebsamen Überraschung kam es Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft. Als eine 78-jährige Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie samt ihrem Bargeld, EC-Karte und einiger persönlicher Dokumente gestohlen worden waren.

Sie hatte ihre Ledergeldbörse in ihrer Handtasche verstaut und den Reißverschluss der Tasche gut verschlossen. Um die Auslagen in Ruhe betrachten zu können, legte sie ihre Tasche in dem Einkaufswagen ab. Diesen Umstand nutzte ein bislang Unbekannter und konnte das Portemonnaie der Dame unbemerkt an sich nehmen.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei und veranlasste eine Sperrung der EC-Karte bei ihrer Bank.

Die Polizei rät, Taschen und Rucksäcke niemals unbeobachtet abzustellen, sondern stets verschlossen und dicht am Körper zu tragen.

