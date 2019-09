Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung auf Geburtstagsparty - mehrere Polizeistreifen im Einsatz, Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 29.09.2019, 02:55 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Wörther-See-Straße auf einer Geburtstagsfeier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ersten Erkenntnissen zufolge Beteiligte durch Schläge, aber auch den Einsatz von Pfefferspray, verletzt wurden. Der genaue Ablauf der Geschehnisse ist noch nicht bekannt. Gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei in ein dort gelegenes Vereinsheim gerufen. Hier fand eine Geburtstagsfeier statt. Den ersten vagen Aussagen einzelner Anwesenden zufolge, sei während der Feier plötzlich ein 26-Jähriger von mehreren Gästen beschuldigt worden, diese bestohlen zu haben. Daraufhin hätten mehrere Gäste den 26-Jährigen geschlagen und getreten. Hier hätten sich dann weitere Partygäste eingemischt und versucht den Angegriffenen zu schützen. Dabei sei es dann zum Einsatz von Pfefferspray gekommen. Die Auseinandersetzung habe auch vor dem Vereinsheim stattgefunden. Da die Lage zunächst unklar war, wurden zu Beginn mehrere Polizeistreifen in die Wörther-See-Straße entsandt. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Polizeibeamte beleidigt, bespuckt und versucht anzugreifen, Wiesbaden, Bahnhofstraße 27.09.2019, 22:35 Uhr Wiesbaden, Kirchgasse, 28.09.2019, 01:50 Uhr

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Wiesbaden in zwei Fällen zu Übergriffen auf Polizeibeamte, bei denen die Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt wurden. In einem Fall wurde weiterhin versucht, die Polizistinnen und Polizisten anzugreifen. Am Freitagabend wurde in den Reisinger Anlagen im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" ein 23-jähriger Kostheimer kontrolliert. Nach Beendigung der Kontrolle zeigte sich der Kontrollierte plötzlich äußerst aggressiv und lief, den Angaben der Einsatzkräfte zufolge, mit geballten Fäusten auf die Kontrollkräfte zu. Diese brachten den Mann dann kurzzeitig zu Boden und redeten beruhigend auf ihn ein. Anschließend bekam er einen Platzverweis ausgesprochen und konnte vor Ort entlassen werden. Wenige Stunden später, gegen 01:50 Uhr beschwerten sich mehrere Passanten, dass sie in der Kirchgasse von einem weiteren Mann belästigt würden. Als Polizeibeamte daraufhin eine Personenkontrolle durchführten, beleidigte der 23-jährige Wiesbadener die Einsatzkräfte. Weiterhin spuckte er nach den Einsatzkräften und traf diese auf der Kleidung. Zur Feststellung seiner Personalien wurde der Mann auf ein Polizeirevier verbracht.

3. Fahrzeugführerin bedrängt und angefahren, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Einmündung Theodor-Haubach-Straße 28.09.2019, 19:00 Uhr

(He) Am Samstagabend kam es in Wiesbaden im Bereich Goerdelerstraße, Theodor-Haubach-Straße zu einem Vorfall, bei dem eine 24-jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis von einem anderen PKW-Fahrer bedrängt und im weiteren Verlauf angefahren wurde. Die 24-Jährige war gegen 19:00 Uhr unterwegs, als sich ihr von hinten ein Fahrzeug näherte, dicht auffuhr, mehrmals hupte und immer wieder aufblendete. Als die Frau nun stoppte und den Führer des Fahrzeuges zur Rede stellen wollte, habe dieser sie beleidigt und geschlagen. Die Geschädigte habe nun versucht, die Weiterfahrt des Fremden zu verhindern; sie stellte sich vor dessen Fahrzeug. Dieser ließ sich jedoch davon nicht beirren und fuhr trotzdem los. Dadurch fiel die 24-Jährige auf die Front des Fahrzeuges und wurde, als sie sich am Spiegel festzuhalten versuchte den eigenen Angaben zufolge noch etwas "mitgeschliffen". Der Mann sei in einer älteren Mercedes B-Klasse, silbergrau mit Wiesbadener Kennzeichen geflüchtet. Beschreibung: Circa 45 Jahre, circa 1,75 Meter, kräftige Figur, kurzes dunkles nicht ganz volles Haar, graues Oberteil und Weste, "südländisches" Erscheinungsbild. Er habe die Geschädigte in arabischer Sprache beleidigt. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Angegriffen und Schal entwendet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 28.09.2019, 01:55 Uhr

(He)Am Samstag, gegen 01:55 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann auf dem Bahnhofsvorplatz von mehreren Personen angegangen, welche ihn umherstießen, an seinem um den Hals getragene Schal zogen und ihn diesen dann entwendeten. Der Osnabrücker meldete sich um kurz vor 02:00 Uhr in der Nacht telefonisch bei der Polizei und berichtete von dem Vorfall. Eine sofort entsandte Streife konnte den Geschädigten jedoch nicht mehr persönlich befragen, da sich dieser schon von der Örtlichkeit entfernt hatte. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten auf dem Schlachthofgelände Personen angetroffen werden, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung des Geschädigten in weiten Teilen übereinstimmte. Nach einer Personalienfeststellung wurden die Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren wieder entlassen. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 29.09.2019, 08:00 Uhr - 19:45 Uhr

(He)Unbekannte Täter drangen gestern in der Goerdelerstraße in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld sowie einen Flatscreen Fernseher der Marke Sony. Zwischen 08:00 Uhr und 19:45 Uhr drangen die Täter auf bis dato unbekannte Art und Weise in die im 3. Stock gelegene Wohnung ein. Innerhalb der Wohnung verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbrecher sucht in Kirche nach Diebesgut, Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 26.09.2019, 19:30 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 08:20 Uhr

(jn)Bereits in der Nacht zum Freitag hatten es bislang unbekannte Täter auf eine Kirche im Wiesbadener Stadtteil Biebrich abgesehen. Den Ermittlungen am Tatort folgend versuchten die Einbrecher zunächst zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr und Freitagmorgen, 08:20 Uhr, ein Erdgeschossfenster der St. Hedwig Kirche in der Erich-Ollenhauer-Straße einzuschlagen. Allem Anschein nach da dies misslang, wählten die Täter dann ein Fenster im 1. Stock aus, um in die Innenräume zu gelangen. Dieses wurde gewaltsam aufgehebelt, woraufhin die Unbekannten das Gebäude betraten und in mehreren Räumen nach Beute suchten. Letztendlich wurden die Gauner fündig und flüchteten mit einem Holzkästchen, in dem sich Bargeld in Höhe von knapp 50 Euro befand. Dahingegen verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

7. Musikausrüstung aus Pkw gestohlen, Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 28.09.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2019, 13:00 Uhr

(jn)Eine Musikausrüstung im Wert von rund 2.000 Euro haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes aus einem in Wiesbaden geparkten Pkw gestohlen. Das Fahrzeug - ein schwarzer Saab - stand seit Samstagmittag in der Rheinstraße auf Höhe der Hausnummer 104. Am Sonntagmittag musste der Besitzer dann feststellen, dass der Wagen geöffnet und aus dem Innenraum seine gesamte Musikausrüstung verschwunden war. Neben einem Mischpult des Herstellers Yamaha wurden auch ein Effektboard, diverse Kabel, ein Mikrophon, Boxen und mehrere Gitarrenständer entwendet. Mangels Aufbruchsspuren ist derzeit noch unklar, wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten. Hinweisgeber melden sich bitte beim 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 2540.

8. Fußgänger missachtet rote Ampel und wird verletzt, Wiesbaden,Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 29.09.2019, 20:00 Uhr

(ba)Am Sonntagabend gegen 20:00 kam es in Wiesbaden zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der Unfallaufnahme zufolge überquerte ein 38-jähriger Mann den Gustav-Stresemann-Ring trotz roter Fußgängerampel. Der Mann betrat die Fahrbahn von der zwischen den Fahrstreifen liegenden Fußgängerinsel, um zur gegenüberliegenden Aral-Tankstelle zu gelangen. Eine stadtauswärts fahrende Frau versuchte mit ihrem Fiat Punto noch auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dennoch touchierte sie den 38-Jährigen mit dem Außenspiegel, weshalb dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fiat entstand kein Sachschaden.

9. Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall mit erheblichem Sachschaden, Wiesbaden, Hagenstraße, Sonntag, 29.09.2019, 02:50 Uhr

(ba)In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine 26-Jährige in Wiesbaden stark alkoholisiert die Kontrolle über ihren Ford Focus verloren und dabei ihr eigenes Fahrzeug sowie drei geparkte Autos beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die Frau gegen 02:50 Uhr die Hagenstraße in Richtung Kriemhildstraße. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit drei am Straßenrad geparkten Autos. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von ca. zwei Promille, weshalb gegen die Unfallverursacherin ein Strafverfahren eröffnet wurde. Ihr Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. An den geparkten Fahrzeugen entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden, der sich auf ca. 13.000 Euro beläuft.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 48-Jähriger angegriffen, Oestrich-Winkel, Oestrich, Sportplatzweg, 27.09.2019, 22.15 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurde im Sportplatzweg in Oestrich ein 48-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Den Schilderungen des Geschädigten zufolge, hielt er sich gegen 22.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Zugangstor des Sportplatzes auf und sah währenddessen, wie zwei dunkelgekleidete Männer vom Sportplatzgelände über das Tor nach draußen kletterten. Als der 48-Jährige das Duo daraufhin angesprochen habe, sei er von den beiden plötzlich mittels Pfefferspray und eines Schlagwerkzeugs attackiert und verletzt worden. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer, welche im Anschluss zu Fuß in Richtung B 42 gelaufen sind, sollen beide Stirnlampen getragen haben. Hinweise auf einen zuvor stattgefundenen Einbruch auf dem Sportplatzgelände liegen bis dato nicht vor. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Auseinandersetzung auf dem Marktplatz, Rüdesheim, Markt, 28.09.2019, 23.10 Uhr,

(pl)Auf dem Rüdesheimer Marktplatz kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei 42 und 50 Jahre alte Männer waren gegen 23.10 Uhr mit einem unbekannten Mann im Bereich des Brunnens in einen Streit geraten, in Folge dessen die beiden von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden sein sollen. Der dunkelgekleidete Angreifer soll etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Glatze gehabt haben. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Bei Personenkontrolle Cannabis sichergestellt, Rüdesheim, Markt, 27.09.2019, 20.20 Uhr,

(pl)Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Mannes stellten Beamte der Rüdesheimer Polizei am Freitagabend ein Tütchen mit Cannabis sicher. Der 21-Jährige wurde gegen 20.20 Uhr im Bereich des Rathauses von der Polizeistreife kontrolliert. Hierbei wurde das Tütchen mit den Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Da der junge Mann während der Kontrolle die Beamten beleidigte, muss er sich nun neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch noch wegen der Beleidigung verantworten.

4. Vereinsgelände von Einbrechern heimgesucht, Oestrich-Winkel, Winkel, Vollradser Allee, 26.09.2019, 19.00 Uhr bis 27.09.2019, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag wurde das Gelände des Volleyballvereins in der Vollradser Allee von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen das Schloss des Eingangstores auf, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen und entwendeten anschließend eine Geldkassette mit dem darin aufbewahrten Bargeld. Die entsorgte Geldkassette wurde am Freitagmorgen am Rüdesheimer Rheinufer aufgefunden und sichergestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. BMW zerkratzt, Idstein, Black-und-Deckerstraße, 28.09.2019, 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Samstagabend in der Black-und-Deckerstraße einen dort geparkten schwarzen BMW zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr am Straßenrand vor dem Schaufenster eines Autohändlers abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparkter Opel beschädigt, Hohenstein, Born, Watzhahner Straße, 28.09.2019, 21.05 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde in der Watzhahner Straße in Born ein geparkter Opel Combo durch Schläge oder Tritte beschädigt. Der Polizei wurde gegen 21.00 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass eine augenscheinlich betrunkene Person im Bereich der Watzhahner Straße gegen mehrere Autos treten würde und fußläufig in Richtung Bad Schwalbach unterwegs sei. Vor Ort stellten die Beamten dann den beschädigten Opel fest. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

7. Enkeltricks gescheitert, Taunusstein, Idstein, Hünstetten, 27.09.2019,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder mit dem Enkeltrick an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Im Bereich von Taunusstein, Idstein sowie Hünstetten wurden am Freitag mindestens sechs Seniorinnen von einer männlichen Person angerufen, der sich als Familienangehöriger ausgab und im weiteren Verlauf in einigen Fällen um eine größere Summe Bargeld für Investitionen bat. Die Angerufenen ließen sich von dem Anrufer jedoch nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate schließlich abgebrochen wurden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es immer wieder zu gleichgelagerten Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen kommt. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

8. Frontalzusammenstoß auf der B 54, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, 30.09.2019, 08.45 Uhr,

(pl)Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 54 bei Bad Schwalbach wurden am Montagmorgen zwei Autofahrerinnen verletzt. Eine 24-jährige Autofahrerin war gegen 08.45 Uhr von Bad Schwalbach kommend auf der Bundesstraße in Richtung Taunusstein unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie dann auf der regennassen Fahrbahn mit ihrem Peugeot auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Citroen einer entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrerin zusammen. Die beiden verletzten Autofahrerinnen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle bis ca. 10.15 Uhr gesperrt werden.

9. Unfallverursacher flüchten, Kreisgebiet, 23.09.2019 bis 28.09.2019,

(pl)Innerhalb der vergangenen Tage sind bei der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis mehrere Unfallfluchten angezeigt worden, bei denen teilweise erhebliche Sachschäden entstanden sind. Bereits anfangs vergangener Woche wurde in der Höhenstraße in Ramschied ein Gartenzaun bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Am Donnerstagvormittag war zwischen 08.50 Uhr und 12.00 Uhr ein Mazda in der Adolfstraße in Taunusstein-Bleidenstadt am Fahrbahnrand abgestellt. Der Wagen wurde in dieser Zeit von einem anderen Fahrzeug im vorderen, linken Bereich gestreift, wobei ein Schaden in Höhe von rund 1.800 Euro entstand. In Idstein und in Lorch wurden am Samstagvormittag jeweils auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zwei weitere Unfallfluchten festgestellt. Auf dem Parkplatz in der Wiesbadener Straße in Idstein wurde zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr der vordere, rechte Kotflügel eines dort abgestellten Kia beschädigt und auf dem Parkplatz in der Schwalbacher Straße in Lorch zwischen 12.30 uhr und 12.50 Uhr die Fahrerseite eines abgestellten Skodas zerkratzt. In allen geschilderten Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um die Folgen ihres Verhaltens zu kümmern. Es wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen