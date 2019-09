Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug "ausgebremst" - verprügelt worden, Wiesbaden, Wielandstraße, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, 26.09.2019, 22:50 Uhr

(He)Gestern Abend wurde ein 39-jähriger, in Wiesbaden lebender, Mann in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße von vier Männern geschlagen und verletzt. Hintergrund könnte ein Vorfall in der Wielandstraße gewesen sein, bei dem sich die vier Angreifer, in einem Auto fahrend, genötigt sahen, ihren PKW stark abzubremsen; der Angegriffene hatte wohl ohne auf den PKW zu achten die Straße überquert. Das Überqueren der Straße geschah gegen 22:50 Uhr. Hier seien schon drei Täter, nachdem der PKW stark abgebremst hatte, ausgestiegen und auf den 39-Jährigen zugelaufen. Dieser sei daraufhin in die Wolfram-von-Eschenbach-Straße geflüchtet. Die Täter seien ihm gefolgt und hätten ihn in Höhe der Hausnummer 5 eingeholt. Der Fahrer des PKW sei mit dem PKW ebenfalls gefolgt und habe sich am Tatort den drei Anderen angeschlossen. Zwei bis drei Täter hätten den Geschädigte dann mit einem Baseballschläger oder einem Metallrohr, sowie mit Fäusten traktiert. Hierbei stürzte der 39-Jährige zu Boden und zog sich einen Bruch im Arm zu. Anschließend sei ein Täter zu Fuß und die restlichen in dem PKW in Richtung Schiersteiner Straße geflüchtet. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, 1,70 - 1,80 Meter groß, zwei von normaler und zwei von kräftiger Figur, drei Männer mit Vollbart und laut Geschädigten "nordafrikanischen Aussehen". Zwei Täter hätten ein "Käppi" getragen, einer eine rote Jacke und einer eine schwarze Jacke. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Streit eskaliert, Wiesbaden-Dotzheim, Rheintalstraße, 26.09.2019, 17:55 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in Dotzheim an der Bushaltestelle der Rheintalstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Brüder einen 42-jährigen Wiesbadener mit Schlägen und Tritten verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am frühen Abend zunächst zu einem Streit zwischen dem Angegriffenen und der Frau eines mutmaßlichen Täters. Nach dieser verbalen Auseinandersetzung machten sich dann der Ehemann und dessen Bruder auf den Weg zur besagten Bushaltestelle. Dort sei der 42-Jährige unmittelbar angegriffen, zu Boden geworfen und geschlagen sowie getreten worden. Eine ärztliche Behandlung wurde jedoch abgelehnt. Die Personalien der Angreifer stehen fest. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Mit Messer bedroht - Hintergründe unklar, Mainz-Kastel, Kronenstraße, 25.09.2019

(He)Ein 42-jährige Kasteler wurde am Mittwochmittag von drei bis vier Unbekannten auf offener Straße angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, zu den möglichen Hintergründen der Tat gibt es bis dato keine Erkenntnisse. Das Opfer gibt an, am Mittwoch gegen 12:10 Uhr in der Kronenstraße auf dem Gehweg von einer Gruppe Männer plötzlich angegriffen worden zu sein. Hierbei sei er auch zu Boden gestürzt, woraufhin man ihn geschlagen und getreten habe. Während der Tat hätten zwei Täter ein Messer gezeigt. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Der 42-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Folgende Beschreibung der Angreifer liegt vor: 1. Täter: Bart, schwarze Lederjacke, graue Jeanshose, beige Halbschuhe. 2.Täter: Jogginghose, hellgrauer Pulli, dunkle Kappe. 3. Täter: Dunkelgrauer Pulli, graumelierte Jogginghose, Turnschuhe, Umhängetasche. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Seniorin bedroht - Zeugin gesucht, Mainz-Kastel, Zehnthofstraße, 25.09.2019, 16:00 Uhr

(He)Am Mittwochnachmittag wurde in der Zehnthofstraße in Kastel eine 80-jährige Seniorin, mutmaßlich von einem Jugendlichen, beleidigt. Anschließend habe er der Seniorin noch ein Messer vorgehalten; jedoch nichts gesagt oder gefordert. Die Kastelerin hatte eigenen Angaben zufolge gegen 16:00 Uhr in der Zehnthofstraße geparkt, als sie an ihrem geöffneten Kofferraum stand. Hier sei sie wegen eines lauten Schreies plötzlich sehr erschrocken. Als sie sich herumdrehte sah sie einen Jungen, welcher mutmaßlich ohne Grund geschrien hatte. Die Dame beschwerte sich darüber, woraufhin sie der Junge übel beleidigte. Als sie im Anschluss in Richtung einer dort ansässigen Änderungsschneiderei gegangen war, sei ihr der Junge gefolgt und habe ihr ein Messer vorgehalten. Anschließend sei er ohne ein Wort in Richtung Frühlingsstraße weggelaufen. Beschreibung des Täters: 12-13 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank, schwarzes Basecap, evtl. mit Emblem, schwarze Jacke, schwarze Hose. Die Seniorin beschreibt den Jungen als "südländisch aussehend". Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Langgasse, 25.09.2019, 01:30 Uhr - 05:30 Uhr

(He)Am frühen Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter in der Langgasse in Wiesbaden in eine Gaststätte ein und verursachten einen Sachschaden von circa 100 Euro. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Zwischen 01:30 Uhr und 05:30 Uhr stiegen die oder der Täter durch ein Fenster in den Küchenbereich der Gaststätte ein und beschädigten hierbei auf der Fensterbank abgestelltes Inventar. Ohne Diebesgut gelang den Tätern dann unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0zu melden.

6. Einbruch in Erdgeschosswohnung, Wiesbaden, Viktoriastraße, 26.09.2019, 08:30 Uhr - 19:20 Uhr

(He)Im Verlauf des gestrigen Donnerstages drangen Einbrecher in der Viktoriastraße in Wiesbaden in eine Erdgeschoßwohung ein und entwendeten ein Laptop. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Zwischen 08:30 Uhr 19:20 Uhr näherten sich die oder der Täter dem Mehrfamilienhaus und begaben sich zu dem Balkon der betroffenen Wohnung. Hier hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Mit dem Laptop konnten die oder der Täter dann unerkannt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Einbruch in Seniorenwohnheim, Wiesbaden-Sonnenberg, Idsteiner Straße, 24.09.2019, 22:00 Uhr - 25.09.2019, 06:15 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem in Sonnenberg in der Idsteinerstraße gelegenen Altenzentrum und verursachten einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Auf dem betroffenen Gelände wurden mehrere Gebäude angegangen und teilweise betreten. In Teilen wurden Schränke oder Türen aufgebrochen. Nach einer ersten Nachschau kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob, und wenn ja was, gestohlen wurde. Den oder dem Täter/n gelang unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0zu melden.

8. Linienbus geschnitten - zwei Verletzte, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 26.09.2019, 23:00 Uhr

(He)Gestern Abend musste ein Linienbus auf dem Kaiser-Friedrich-Ring eine Vollbremsung einleiten, in deren Folge zwei weibliche Fahrgäste stürzten und sich leicht verletzten. Der Bus war gegen 23:00 Uhr, aus Richtung Bahnhof in Richtung Moritzstraße, auf der rechten Fahrspur unterwegs, als ein PKW plötzlich den Bus links überholte und unmittelbar vor dem Bus scharf nach rechts fuhr und in die Moritzstraße einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrer scharf ab, woraufhin zwei 45- und 56- jährige Wiesbadenerinnen im Bus stürzten. Der verursachende PKW fuhr durch die Moritzstraße davon. Es habe sich um einen roten Kleinwagen, mit einem Fahrer am Steuer, gehandelt. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

9. Rollerfahrer kollidiert mit PKW, stürzt und flüchtet, Wiesbaden-Bierstadt, Bierstadter Höhe, Frankfurter Straße, 26.09.2019, 20:40 Uhr

(He)Gestern Abend kam es an der Kreuzung Bierstadter Höhe, Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer von einem PKW erfasst wurde und zu Boden stürzte. Obwohl den Rollerfahrer nach bisherigem Erkenntnisstand keine Schuld an dem Unfall trifft, fuhr dieser von der Unfallstelle davon, ohne Personalien zu hinterlassen oder auf die Polizei zu warten. Eine 28-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 20:40 Uhr auf der Straße "Bierstadter Höhe", aus Richtung Bierstadt kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Rollerfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung Frankfurter Straße mussten beide Verkehrsteilnehmer stoppen. Als die Ampel nun wieder grün wurde, fuhren beide los. Die 28-Jährige bog jedoch nach links in die Frankfurter Straße ein und übersah dabei den entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zu einer Kollision und der Zweiradfahrer stürzte. Nun stand der Rollerfahrer jedoch wieder auf, setzte sich auf sein Vehikel und fuhr in Richtung Bierstadt davon. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Schmuckstücke, Laptop und Handy aus Wohnung gestohlen, Bad Schwalbach, Am Höhberg, 23.09.2019, 08.00 Uhr bis 25.09.2019, 16.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag aus einer Wohnung in der Straße "Am Höhberg" in Bad Schwalbach diverse Schmuckstücke, einen Laptop und ein Handy gestohlen. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung ein und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut im Wert von rund 1.000 Euro die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hünstetten, Kesselbach, Am alten Hof, 25.09.2019, 18.45 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde in Kesselbach ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 18.45 Uhr und 21.00 Uhr in der Straße "Am alten Hof" zu und verschafften sich dort durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu dem betroffenen Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparkter Linienbus durch Steinwurf beschädigt, Idstein, Am Frauwald, 26.09.2019, 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr,

(pl)Auf einem Abstellplatz in der Straße "Am Frauwald" in Idstein wurde am Donnerstagabend die vordere Glastür eines dort geparkten Linienbusses durch einen Steinwurf beschädigt. Unbekannte Täter warfen zwischen 20.45 Uhr und 22.15 Uhr einen Stein gegen die Glastür und verursachten hierdurch einen Sachschaden von über 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mountainbike gestohlen, Eltville, Schwalbacher Straße, 25.09.2019, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)In der Schwalbacher Straße in Eltville hatten es Diebe am späten Mittwochnachmittag auf ein Mountainbike abgesehen. Ein 12-jähriges Mädchen hatte das kiwigrüne Mountainbike von Cube gegen 17.30 Uhr vor dem alten Amtsgericht abgestellt. Als sie dann etwa eine Stunde später wieder zurückkehrte, musste die 12-Jährige den Diebstahl des Fahrrades feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 26.09.2019, 14.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag hat eine Streife der Bad Schwalbacher Polizei einen 44-jährigen Mann kontrolliert, welcher ohne gültige Fahrerlaubnis und berauscht mit einem Motorroller unterwegs war. Gegen 14.50 Uhr fiel den Polizeibeamten bei der Kontrolle des 44-Jährigen in der Adolfstraße in Bad Schwalbach auf, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Kontrollierte zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Motorrollerfahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, 25.09.2019, 08.10 Uhr bis 12.40 Uhr,

(pl)Am Mittwoch kam es auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis im Lenzhahner Weg in Niederhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein geparkter roter Kia Stonic beschädigt wurde. Der im Bereich der Fahrerseite beschädigte Pkw war zwischen 08.10 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Taunusstein, Hahn, Kleiststraße, 25.09.2019, 08.50 Uhr bis 09.05 Uhr,

(pl)Innerhalb nur weniger Minuten wurde am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kleiststraße in Taunusstein-Hahn ein dort geparkter Seat bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Pkw gegen 08.50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er dann nur etwa 15 Minuten später vom Einkaufen zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung im Bereich der hinteren Stoßstange feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Unfallverursacher flüchtet, Taunusstein, Bleidenstadt, Wilhelm-Jacoby-Straße, 25.09.2019, 18.00 Uhr bis 26.09.2019, 09.00 Uhr,

(pl)In Taunusstein-Bleidenstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag bei einer Unfallflucht ein geparkter, grauer Chevrolet beschädigt. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin oder aber ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des in der Wilhelm-Jacoby-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Autotransporter kommt von Fahrbahn ab, Autobahn 3, Höhe Elzer Berg, Freitag, 27.09.2019, 06.20 Uhr

(si)Am frühen Freitagmorgen ist ein ungarischer Lkw mit Anhänger auf der Autobahn 3 in Höhe des Elzer Berges von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw, welcher auf seinem Anhänger acht Fahrzeuge geladen hatte, war gegen 06.20 Uhr auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam das Gespann dann nach rechts von der Autobahn ab, durchbrach eine Leitplanke und kippte zur Seite. Der 39 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalles war die rechte Fahrspur der Autobahn bis etwa 08.15 Uhr gesperrt. Im Anschluss erfolgte die Bergung des verunfallten Lkw samt Ladung, größtenteils von einem parallel zur Autobahn verlaufenden Feldweg. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 95.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell