Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Im Streit mit Schreckschusspistole gedroht

Heek (ots)

Ein Streit zwischen einer 19-Jährigen und einem 17-Jährigen ist am Freitag in Heek gefährlich eskaliert. Dazu war es gegen 23.00 Uhr auf der Straße Stroot gekommen. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung hatte der alkoholisierte Jugendliche die junge Frau mit einer Schreckschusspistole bedroht und später mehrere Male in die Luft geschossen. Zeugen eilten der Heekerin zu Hilfe, der 17-Jährige ergriff die Flucht. Polizeibeamte konnten den Heeker wenig später im Nahbereich festnehmen und zur Polizeiwache in Ahaus bringen. Der Beschuldigte wurde später nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

