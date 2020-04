Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Es gibt ihn noch: den ehrlichen Finder

Kaiserslautern (ots)

Eine 37-jährige Frau hat am Donnerstagabend in der Filiale einer Bank in der Innenstadt ihre Bankgeschäfte getätigt. Als sie die Niederlassung verließ, vergaß sie ihre Geldbörse, die sie auf einem Kontoauszugsdrucker abgelegt hatte.

Eine 61 Jahre alte Kundin, die wenig später die Bank betrat, fand das Portemonnaie und gab es bei der Polizei ab. Die Beamten hatten bereits die Polizeidienststelle am Wohnort der Verliererin über den Fund informiert, da meldete sich die 37-Jährige bei der Polizei in Kaiserslautern und schilderte ihr Malheur.

Die Frau aus dem Landkreis Kusel konnte ihr Eigentum auf der Altstadtwache abholen. Alle Dokumente und das gesamte Bargeld waren vollständig vorhanden. |mhm

