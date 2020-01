Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Straßenlaternen in Tündern beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Hameln/ OT Tündern (ots)

Vermutlich an Silvester wurden am Lawerweg in Tündern drei Straßenlaternen beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (31.12.2019; 00:00 Uhr) und Mittwoch (01.01.2020; 11:00 Uhr).

Nach Angaben der Stadt Hameln, die durch die Tat geschädigt wurde, wurden die Mastklappen der Laternen und deren Verstärkungshülsen vermutlich mit einem Hammer vorsätzlich eingeschlagen. Die Laternenmasten wurden dabei derart beschädigt, dass eine Reparatur nicht möglich war. Der Schaden wird mit 1800 Euro beziffert.

Die beschädigten Laternen stehen parallel zum Friedhof (von den Altglascontainern in Richtung der Wohnhäuser).

Die Polizei Hameln sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151/933-428 entgegengenommen.

