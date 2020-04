Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche lockt Autoknacker an

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Autoknacker haben am Wochenende auf einem abgelegenen Parkplatz bei Hochspeyer - im wahrsten Sinne des Wortes - zugeschlagen. Auf einem Parkplatz an der B37, der am Waldrand zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern liegt, schlugen die Unbekannten am helllichten Samstag zwischen 11.30 und 18 Uhr an einem abgestellten Opel Corsa eine Seitenscheibe ein. Abgesehen hatten es die Täter auf eine Handtasche, die - von außen sichtbar - auf dem Beifahrersitz lag.

Was die Diebe nicht wussten: In der Tasche befanden sich keine Wertgegenstände. Der angerichtete Schaden durch die eingeschlagene Scheibe ist somit höher als der Wert der Beute.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell