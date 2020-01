Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zustellerfahrzeug verliert Ladung

Fahrer gesucht

Uedem (ots)

Am Donnerstag (16. Januar 2020) gegen 10:20 Uhr bog eine 65-Jährige in ihrem VW Golf von der Straße Am Peddenschlag in die Mühlenstraße ab. Vor ihr fuhr ein weißer Kleintransporter - offenbar ein Zustellerfahrzeug, dessen Heckklappe halb geöffnet war. Plötzlich fielen zwei Koffer und ein größeres Poststück aus dem Wagen. Einer der Koffer prallte gegen den Wagen der 65-Jährigen und verursachte einen Schaden am rechten Kotflügel. Die Fahrerin hupte, doch der Kleintransporter fuhr weiter ohne anzuhalten. Der Fahrer oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

