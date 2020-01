Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-drei Zigarettenautomaten aufgebrochen/Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Zwischen Donnerstag (17.01.2020) 21:00 Uhr und Samstag (18.01.2020) 04:00 Uhr wurden drei Zigarettenautomaten am Plantanenweg, Krahnedonk und an der Schützenstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Offenbar auf der Suche nach Bargeld wurden alle Automaten im Bereich des Münzeinwurfs aufgehebelt. Wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten ist noch unklar. An den Zigarettenautomaten entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

