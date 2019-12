Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Folgenreicher Brand in einer Küche

Bocholt (ots)

In einem Haus an der Münsterstraße in Bocholt ist es am Dienstag gegen 12.35 Uhr zu einem Brand gekommen. Dieser ist nach ersten Erkenntnissen in der Küche einer Wohnung entstanden. Kräfte der Feuerwehr Bocholt löschten die Flammen. Eine 78 Jahre alte Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen circa bei 45.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes laufen noch.

