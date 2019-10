Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Räuberischer Diebstahl - Smart-Watch-Verkäufer (15) stürzt nach gezieltem Fußtritt zu Boden

Bochum (ots)

Dieser Verkauf einer Smart-Uhr über eine Auktionsplattform endete für einen jungen Wittener (15) mit dem Diebstahl seiner hochwertigen Armbanduhr sowie einem Tritt gegen den Körper.

Was ist am gestrigen 30. Oktober, gegen 17.10 Uhr, im Einmündungsbereich Dirschauer Straße/Ziegelstraße in Witten passiert?

Dort, in der Nähe eines Kindergartens, traf sich der Schüler mit zwei männlichen Personen, die Interesse an der Uhr hatten. Bei der Begutachtung der Uhr nutzten die "Käufer" eine günstige Gelegenheit und rannten, ohne zu bezahlen, mit der Beute in Richtung "Wittener Bruch" davon.

Der junge Wittener nahm sofort die Verfolgung auf. Kurz nach dem Fußgängertunnel trat der ältere der beiden Täter in augenscheinlicher Kampfsportmanier dem Schüler mit einem gezielten "Sidekick" gegen die Brust. Dadurch stürzte der Jugendliche zu Boden, blieb aber unverletzt.

Der Kriminelle setzte seine Flucht fort und rannte über die Dortmunder Straße in Richtung Netto-Markt davon.

Schon zwei Tage zuvor war dieses Duo an der Wohnanschrift des 15-Jährigen erschienen, hatte sich bezüglich des Kaufs aber Bedenkzeit erbeten.

Nach Angaben des 15-Jährigen könnte es sich bei den beiden Tatverdächtigen augenscheinlich um Türken handeln, die nahezu akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Der sportliche Haupttäter, der eine schlanke und muskulöse Figur hat, ist circa 19 bis 21 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, hat schwarze, nach hinten gekämmte Haare, die an den Seiten sehr kurz rasiert sind. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jeanshose und einem grauen Rollkragenpullover.

Der Mittäter ist circa 15 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, hat eine untersetzte Figur, kurze schwarze lockige Haare und trug eine schwarze Jeanshose sowie eine dunkle Jacke.

Die Ermittler aus dem Wittener Kriminalkommissariat 33 bitten unter den Rufnummern 02302 / 209-8305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

