Polizei Bochum

POL-BO: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs - "kleiner" Unfall mit Folgen

Bochum (ots)

Ein eigentlich "kleiner" Unfall am Mittwochabend (30. Oktober) hat für einen 35-jährigen Bochumer weitreichende Folgen. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus: Er war unter Drogeneinfluss und ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Der Bochumer fährt gegen 21.40 Uhr die Mansfelder Straße in Richtung Bahnhofstraße entlang. Nach aktuellem Kenntnisstand hält er an der Kreuzung zum Ambergweg zunächst an und fährt dann wieder los, um die Kreuzung zu überqueren. Um nicht mit einem von rechts kommenden Auto zu kollidieren, setzt er seinen Wagen wieder zurück. Dabei kollidiert er mit dem hinter ihm haltenden Auto eines 30-jährigen Herdeckers. Verletzt wird niemand. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Soweit so gut - die Polizei nimmt den Unfall auf. Dabei fällt auf: Der 35-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Und damit nicht genug: Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verläuft positiv. Den Bochumer erwartet nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auch gegen die Halterin des Fahrzeugs, eine 59-jährige Bochumerin, wird nun ermittelt. Denn: Wer sein Fahrzeug an jemanden verleiht, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell