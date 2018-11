POL-FR: Lörrach/Steinen: Vermeintlicher Küchenmaschinen-Betrüger festgenommen

Freiburg (ots) - Am 07. November wurde bei der Polizei in Steinen eine Anzeige wegen des Verdachts des Betruges im Internet erstattet. Eine Dame aus Steinen hatte auf einer Internet-Kleinanzeigen-Seite eine Multifunktions-Küchenmaschine im Wert von über 1000 Euro gekauft. Das Geschäft war anschließend auf einem Parkplatz in Rheinfelden abgewickelt worden. Bei der Registrierung des Gerätes bei der Herstellerfirma musste sie jedoch feststellen, dass dieses noch gar nicht bezahlt worden war. Im Rahmen der Ermittlungen erhielt die Polizei dann den entscheidenden Hinweis, dass wiederum im Internet ein entsprechendes Gerät zum Kauf angeboten wurde. Die Abwicklung dieses Geschäftes fand am gestrigen Mittwochmittag auf einem Parkplatz in Lörrach statt. Polizeibeamte beobachteten die Übergabe. Der vermeintliche Betrüger wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Multifunktions-Küchenmaschine konnte beschlagnahmt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der festgenommene 31jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz noch für weitere gleichartige Fälle in Frage kommen. Diesbezüglich führt der Polizeiposten Steinen die weiteren Ermittlungen.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell