Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Streit um Sitzplätze führt zu Körperverletzung

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 26.03.2019, kommt es gegen 12:15 Uhr in einem Bistro in der Nähe des Bahnhofs zu Streitigkeiten bezüglich vorhandener Sitzplätze. Von den Streitenden fühlt sich ein zunächst unbeteiligter 48-jähriger Mainzer, der sich bereits im Laden befindet, offensichtlich derart gestört, dass er diese körperlich attackiert.

Eine 42-Jährige wird dabei leicht verletzt. Sie erleidet Kratzspuren am Hals. Zudem beleidigen sich die Beteiligten gegenseitig. Alle Parteien können voneinander getrennt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gefertigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

