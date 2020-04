Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflos aber aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Vom Rettungsdienst wurde die Polizei am Sonntagnachmittag um Hilfe gebeten. Der Grund: Die Sanitäter wollten sich in der Carl-Euler-Straße um eine hilflose Person kümmern, die am Boden lag; der alkoholisierte Mann wollte sich jedoch nicht behandeln lassen und verhielt sich aggressiv.

Auch als die Streife vor Ort ankam, lag der Mann immer noch am Boden. Er war weder in der Lage, auf seinen Beinen zu stehen, noch einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der 66-Jährige wurde zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und ins Krankenhaus gebracht, weil er Insulin benötigte.

Am späten Abend konnte der Mann aus dem Gewahrsam entlassen werden, als er offenbar ausreichend Alkohol abgebaut hatte und wieder selbst laufen konnte. |cri

