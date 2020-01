Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Alsfeld- Am Donnerstag (30.01.), gegen 08:40 Uhr, befuhr eine 48 Jahre alte Alsfelderin mit ihrem schwarzen Ford die Alicestraße in Alsfeld in Richtung Grünberger Straße. Zur gleichen Zeit wollte eine 40 Jahre alte Frau aus Alsfeld mit ihrem geparkten VW Tiguan vom Fahrbahnrand aus losfahren. Hierzu wendete sie auf der Fahrbahn um die Fahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung antreten zu können. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

