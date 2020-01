POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit Sachschaden

Ebersburg - Am Mittwoch (29.01.), kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 EUR entstand. Als eine 42-jährige Ford-Fahrerin aus Poppenhausen die Landesstraße 3307 aus Richtung Poppenhausen in Fahrtrichtung Weyhers befuhr, kreuzte eine 53-jährige Nissan-Fahrerin aus Ebersburg die Landesstraße, da sie ein Stopp-Schild missachtete. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Unfall mit leichtem Personenschaden

Fulda - Am Donnerstag (30.01.), kam es gegen 19:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda befuhr die Kreuzbergstraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße. An der Einmündung wollte er nach rechts abbiegen, ordnete sich ein, musste aber verkehrsbedingt anhalten, da ein Fahrzeug die Einmündung passierte. Eine hinter dem BMW fahrende 39-jährige aus Hilders bemerke den Bremsvorgang zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit ihrem Ford-Kuga und dem BMW nicht mehr verhindern. Die Beifahrerin des 45-jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR.

