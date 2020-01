Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Personenkontrolle endete für 19-Jährigen im Gewahrsam - Lack von Audi A4 zerkratzt - Radmuttern an Traktor gelöst

Personenkontrolle endete für 19-Jährigen im Gewahrsam

FULDA. Beamte der Fuldaer Polizeistation befanden sich am späten Sonntagabend (29.01.) gerade im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, als sie eine sechsköpfige Personengruppe bemerkten und kontrollieren wollten. Die Männer waren scheinbar alkoholisiert und verhielten sich teilweise aggressiv, sodass eine weitere Streife hinzugezogen wurde.

Im Verlauf der Kontrolle entfernte sich ein 19-Jähriger aus der Gruppe und widersetzte sich den polizeilichen Anordnungen. Bei der anschließenden Personalienfeststellung leistete der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann erheblichen Widerstand, indem er nach den Beamten schlug, diese bespuckte und massiv beleidigte. Der Aggressor wurde Festgenommen und zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht. Dort wurde bei ihm auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Im Zuge der Festnahme erlitt der 19-Jährige leichte Schürfwunden, die Beamten blieben unverletzt. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Lack von Audi A4 zerkratzt

FULDA. Unbekannte zerkratzen in der Nacht zu Mittwoch (29.01.) an der Beifahrerseite den Lack eines silberfarbenen Audi A4. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Industriebetriebs in der Straße "Am Kleegarten". Der verursachte Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Radmuttern an Traktor gelöst

EICHENZELL. Zwischen dem 22.01. und 28.01. lösten Unbekannte an einem rot-schwarzen Case 844 XL die Radmuttern an einem Vorderrad und entfernten die Sicherungskurbel. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwischen der A66 und Kerzell.

