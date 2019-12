POL-NE: Wohnungseinbrecher in Neuss unterwegs - Die Polizei sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Wohnungseinbrecher in Neuss unterwegs - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss

Am Dienstag (17.12.) kam es im Neusser Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen. In einem Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 11 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Berghäuschensweg (Gnadental). Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten im Inneren die Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Schmuck an sich. Darüber hinaus ließen sie offenbar eine Packung Schokolade mitgehen.

In Grimlinghausen geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Volmerswerther Straße ins Visier von Dieben. Auch hier gelangten der oder die Täter über die Terrassentür in die Wohnung. Die Tatzeit lag zwischen 14 und 19 Uhr. Entwendet wurden nach bisherigem Kenntnisstand Uhren und Bargeld.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am gleichen Tag um 16:45 Uhr am Kastanienweg in Norf. Zur Tatzeit versuchten zwei weibliche Verdächtige, die auf der Rückseite gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Zeugen wurden auf sie aufmerksam und die beiden unbekannten Frauen flüchteten. Von den beiden soll eine erheblich kleiner gewesen sein als die andere; zudem waren beide dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer an den genannten Tatorten etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipps, wie man sich vor ungebetenen Gästen schützen kann, findet man auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine Dort sind auch die angebotenen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz aufgeführt.

