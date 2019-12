Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bei Einbruch Armbanduhren erbeutet - Polizei fahndet nach Tätern

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (17.12.), zwischen 17 und 21 Uhr, stiegen Einbrecher durch eine aufgebrochene Balkontür in ein Haus an der Noithausener Straße ein. Sie stahlen Armbanduhren und entkamen unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02131 300-0.

Wohnungsinhaber, die in der dunklen Jahreszeit darüber nachdenken, ihr Hab und Gut durch technische Einbruchsicherungen zu schützen, können sich von den Experten der Polizei hierzu kostenlos beraten lassen. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02131 300-0 und auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/.

