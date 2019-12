Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Anwohner machen verdächtige Beobachtungen

Rommerskirchen (ots)

An der Straße "Im Rosenhof" drangen bislang unbekannte Täter am Dienstag (17.12.), zwischen 9:50 und 11:10 Uhr, über die Terrasse gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck, bevor sie unerkannt entkamen. Ob die Beobachtungen von Nachbarn, die drei dunkel gekleidete Personen, gegen 10:00 Uhr, in der Wohngegend gesehen hatten, in einem Zusammenhang mit der Tat stehen, müssen die Ermittlungen der Kripo zeigen.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 300-0.

Zusammen mit der Polizei können Wohnungsinhaber Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben". Informationen zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes und Termine zur kostenlosen Beratung durch die Experten des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz findet man auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

