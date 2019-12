Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 33-jähriger Dieb nach Zeugenhinweis gestellt

Neuss (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstagvormittag (17.12.), gegen 10:00 Uhr, einen verdächtigen Mann auf der Heinestraße. Der bis dato Unbekannte hantierte an diversen Garagentoren herum, spazierte um die dort abgestellten Autos und versuchte diese offensichtlich gewaltsam zu öffnen.

Intuitiv informierte ein Zeuge die Polizei, eine Personenbeschreibung lieferte er gleich mit. Polizeibeamte stellten einen 33-jährigen Verdächtigen wenige Minuten später "An der Obererft". Bei der Kontrolle des Mannes stellten sie mehrere Werkzeuge sicher. Darunter befanden sich unter anderem ein Leica Messgerät und ein Bosch Multimaster. Zwischenzeitlich erhielten die Ermittler Kenntnis, dass genau diese Teile aus einem an der Heinestraße abgestellten Mercedes Transporter entwendet worden waren. Der 33-Jährige wurde wegen Verdacht des Diebstahls vorläufig festgenommen, Kriminalbeamte übernahmen die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige ist in seiner Vernehmung mittlerweile geständig. Inwieweit er für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in Betracht kommt, werden die andauernden Ermittlungen ergeben.

Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Diebstahl und Einbruch vor, doch sie kann nicht überall sein. Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig aufmerksame Zeugen sind. Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen, wenn er eine verdächtige Beobachtung macht. Informieren Sie aus sicherer Entfernung die Polizei über den Notruf 110 und schildern Sie Ihre Beobachtungen möglichst genau. So hat die Polizei die Chance, schnell am Ort des Geschehens zu sein und kann mögliche Täter dingfest machen.

