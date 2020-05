Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe stehlen Nestschaukel

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Wochen vom öffentlichen Spielplatz am Waldweg eine sogenannte Nestschaukel entwendet. Das Spielgerät war mit dem Schaukelgestell ursprünglich fest verbunden, der Dieb musste also einen gewissen Aufwand leisten, um seine Beute zu demontieren. Mögliche Zeugen der Tat auf dem Spielplatz, der sich in Höhe des Tilsiter Weges befindet, werden gebeten, unter Telefon 04209/914690 Kontakt zur Polizeistation Schwanewede aufzunehmen.

