Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilungen der PI Verden/Osterholz vom 10.05.2020

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Blender; Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl: In der Nacht von Samstag, dem 09.05.20, auf Sonntag versuchen unbekannte Täter durch Gewalteinwirkung gegen eine Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in der Alten Dorfstraße in Blender zu gelangen. Die Mieter des Hauses sind zu diesem Zeitpunkt zu Hause, bemerken die Tatausführung aber nicht. Es wird kein Diebesgut erlangt. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zu auffälligen Personen an der Örtlichkeit setzen sich bitte mit der Polizei in Thedinghausen unter Tel.: 04204-402 in Verbindung.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck; Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Samstag, dem 09.05.20, kontrollieren Polizeibeamte des Polizeikommissariats Osterholz gegen 13:30 Uhr in der Westerbecker Straße den Führer eines Kleinkraftrades. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass das Fahrzeug offensichtlich technisch manipuliert wurde, sodass es eine höhere Geschwindigkeit als die laut Betriebserlaubnis zugelassenen 25 km/h erreicht. Das Zweirad wird durch die Beamten für die Durchführung weiterer Maßnahmen sichergestellt. Den 19-jährigen Zweiradfahrer erwartet nun neben diversen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Osterholz-Scharmbeck/Lilienthal; Kontrolle von Fahrradfahren - erhebliche Verstöße festgestellt: Am Wochenende stellen Beamte des Polizeikommissariats Osterholz zahlreiche Verstöße im Rahmen schwerpunktmäßiger Kontrollen von Fahrradfahrern fest. Neben mangelhaft ausgerüsteten Fahrrädern sowie Verstößen durch die Radler, welche verbotswidrig während der Fahrt ihre Mobiltelefone nutzen, sind zwei Kontrollen herausragend: So fällt Beamten am Samstag gegen 22:50 Uhr in Lilienthal ein Fahrradfahrer auf, welcher den Radweg der K8 trotz bereits herrschender Dunkelheit ohne ordnungsgemäße Beleuchtung befährt. Im Rahmen der Kontrolle ergeben sich zudem Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Kontrollierten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,10 Promille. Ebenfalls fällt ein 47-jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 23:00 Uhr in der Ritterhuder Straße in Osterholz aufgrund seiner äußerst unsicheren Fahrweise auf, nachdem dieser eine Rotlicht zeigende Ampel überquert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führt ebenfalls zu dem nicht unerheblichen Ergebnis von 1,58 Promille. Gegen beide Radfahrer werden nach erfolgter Blutprobenentnahme Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt mit den Zweirädern wird untersagt.

Lilienthal; Verkehrsunfall mit leicht verletztem Mofafahrer: Am Samstag, dem 09.05.20, ereignet sich gegen 14:30 Uhr in der Heidberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17-jähriger Mofafahrer leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersieht der Zweiradfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne den vor ihm abbremsenden Pkw eines 35-Jährigen, sodass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Für den verletzten Mofafahrer wird ein Rettungswagen hinzugezogen, welcher diesen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus einliefert.

Osterholz-Scharmbeck; Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Lkw: Am Samstag, dem 09.05.20, kommt es um 17:20 Uhr in der Bördestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw, nachdem der in die Bördestraße einfahrende Lieferwagenfahrer die Vorfahrt des Lkw missachtet. Durch die Kollision wird der Lieferwagen schwer beschädigt, sodass dieser nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Auch am Lkw entsteht Sachschaden. Die Gesamtschadenssumme wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wird glücklicher Weise keiner der Beteiligten. Für die Verkehrsunfallaufnahme wird die Bördestraße kurzzeitig voll gesperrt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

