Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Transporter im Garten

Aalen (ots)

Remshalden: Transporter im Garten

Eine 43 Jahre alte Postzustellerin sicherte ihren VW-Transporter am Freitagnachmittag in der Rohrbronner Straße nicht ausreichend gegen ein Wegrollen. Das Fahrzeug konnte sich deshalb an der abschüssigen Straße führerlos selbständig machen, rollte etwa 30 Meter rückwärts, kam von der Fahrbahn ab, rollte eine Böschung hinunter und landete schließlich in einem Garten und kam dort an einer Hauswand zum Stehen. Es entstand am Transporter sowie an einem Pavillon Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob am Haus Schaden entstand, bedarf noch der weiteren Abklärungen. Verletzte gab es nicht.

