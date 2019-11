Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Schule

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch in Schulgebäude

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Schulgebäude in der Pestalozzistraße. Diebesgut wurde nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 5772-0 entgegen.

