POL-WHV: Verkehrskontrollen in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit den Folgen von festgestelltem Tuning bei Fahrzeugen (FOTO) - Polizei warnt vor den Risiken und Gefahren im Straßenverkehr

Am Dienstagnachmittag, 28.04.2020, kontrollierten Polizeibeamte im Banter Weg, Ecke Peterstraße einen Pkw VW. Die Beamten stellten bei ihrer Kontrolle diverse Veränderungen am Fahrzeug fest. Dieses war z.B. tiefer gelegt, die Abgasanlage war verändert und die Scheiben foliiert. Im Motorraum konnten die kontrollierenden Beamten eine sog. Chipbox (FOTO) feststellen. Diese dient der Leistungssteigerung, wofür der 30-jährige Fahrzeugführer, der auch der Halter des Fahrzeuges ist, keinerlei Unterlagen vorzeigen konnte. Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen ein Verfahren ein, weitere Überprüfungen dauern an. Am frühen Mittwochabend, 29.04.2020, überprüften Beamte in der Ernst-Barlach-Straße einen weiteren Pkw. In dem Pkw BMW saßen eine 41-Jährige, die Fahrzeugführerin und Halterin war mit ihren beiden Kindern. Eine durchgeführte Schallpegelmessung ergab eine leichte Erhöhung der Werte. Erlaubt waren 85 db(A) und gemessen wurden 95 db(A). Das Fahrzeug wurde zwecks gutachterlicher Schallpegelmessung durch den TÜV abgeschleppt. Die Beamten stellten an dem Fahrzeug außerdem unzulässige blaue Frontblitzer fest, außerdem ergab eine weitere Überprüfung, dass der BMW seit dem 23.04.2020 nicht mehr versichert ist. Gegen 18 Uhr erfolgte in der Preußenstraße eine weitere Fahrzeugkontrolle. Dort hielten die Beamten einen 17-Jährigen an, der mit einem Mofa unterwegs war. Auch an diesem Fahrzeug wurden Veränderungen wie z.B. ein Sportauspuff, eine Beleuchtung und Spiegel verbaut, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Alle verantwortlichen Fahrzeugführer werden sich aufgrund der eingeleiteten Verfahren verantworten und mit hohen Kosten rechnen müssen. Die Polizei warnt bei nachträgliche Einbauten, insbesondere bei der Chipbox, dass diese erhöhte Leistungssteigerung dazu führen kann, dass sich das Geräusch- und Abgasverhalten verändert und die im Fahrzeug vorhandene Bremsanlage nicht mehr ausreichend ist. Außerdem müssten dann in der Folge weitere Bauteile wie z.B. die Reifen unter Umständen an die gesteigerte Leistung angepasst werden. Die Polizei warnt eindringlich vor nachträglichen und wie in diesen Fällen nicht genehmigten Einbauten: "Der Fahrzeugführer, der mit diesen getunten Fahrzeugen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich, sondern auch die allgemeine Verkehrssicherheit! Eine aufgrund einer nachträglich eingebauten Chipbox unzureichend gewordene Bremsanlage kann schlimme Folgen nach sich ziehen!" so die deutliche Warnung der Polizei.

