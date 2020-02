Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi S8 entwendet

Hamm-Herringen (ots)

Einen Audi S8 plus stahlen Unbekannte am Montag, 10. Februar 2020, gegen 2 Uhr, in der Wiescherhöfener Straße. Er stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Der Audi mit HAM-Kennzeichen ist schwarz metallic lackiert und hat schwarze Leichtmetallfelgen. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0.(mg)

