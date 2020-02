Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Reizgas im Schulflur

Hamm-Mitte (ots)

Verletzt wurde am 11. Februar eine 19-jährige Schülerin am Elisabeth-Lüders-Berufskolleg. Gegen 8 Uhr klagten eine Lehrerin und mehrere Schüler über Atemwegsbeschwerden, als sie einen Flur der Schule betraten. Offensichtlich hatten Unbekannte Reizgas versprüht. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude gelüftet. Die verletzte Schülerin wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.(mg)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell