Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiblichen Taschendieben

Hamm-Mitte (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei weiblichen Taschendieben.

Am 15. Januar 2020, gegen 16 Uhr, entwendeten die unbekannten Täterinnen in einem Bekleidungsgeschäft auf der Weststraße eine Geldbörse aus einem Rucksack. In der Geldbörse haben sich neben Bargeld auch diverse Ausweisdokumente befunden.

Das Amtsgericht Hamm hat nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter 02381 916-0 zu melden.(mg)

Der nachfolgende Link führt zu den Bildern der Tatverdächtigen im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-taschendiebstahl

