Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Wohnung

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 07. Februar 2020, 13 Uhr, und Montag, 10. Februar 2020, 20.45 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Die Wohneingangstür wurde gewaltsam aufgebrochen, um sich Zugang ins Objektinnere zu verschaffen. Die Wohnung durchsuchten die Täter anschließend nach Wertgegenständen. Zur möglichen Tatbeute können derzeitig keine Angaben getätigt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

