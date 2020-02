Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 10. Februar 2020, um 16.20 Uhr, kam es auf der Stefanstraße, in Höhe der Hausnummer 18, zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Bora und einem VW Touareg. Dabei wurde die 44-jährige Fahrerin des VW Touareg schwer verletzt. Zur genannten Zeit beabsichtigte die 41-jährige Fahrzeugführerin des VW Bora rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Stefanstraße einzufahren. Indes kam es zur besagten Kollision mit der 44-Jährigen, welche mit ihrem Auto die Stefanstraße in südliche Richtung befuhr. Die verletzte Frau aus Hamm wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 5000 Euro. (as)

