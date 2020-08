Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Bocholt (ots)

Berauscht hat am Samstag ein 26-Jähriger in Bocholt einen Motorroller durch den Verkehr gesteuert. Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er am Nachmittag die Lönsstraße befuhr. Ein Test schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Zudem stellte sich heraus, dass der Bocholter die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

