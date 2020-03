Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr -Zug der HLB überfährt Fahrrad

Friedberg/Rodheim v. d. Höhe (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Dienstagabend ein Fahrrad auf die Bahnstrecke im Bereich von Rodheim v. der Höhe gelegt hatten. Als ein Zug der Hessischen Landesbahn in den Bereich einfuhr, erkannte der Lokführer das Fahrthindernis und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern, so dass der Zug das Rad überrollte. Durch die Notbremsung wurde im Zug glücklicherweise kein Reisender verletzt. Eine Streife der Bundespolizei suchte wenig später den Bereich ab. Hierbei konnten aber keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Da an der Lok keine größeren Beschädigungen festgestellt wurden, konnten der Zug seine Fahrt fortsetzen. Durch den Vorfall kam es bei zwei weiteren Zügen zu Verspätungen. Da völlig zerstörte Fahrrad wurde sichergestellt.

Zu den laufenden Ermittlungen bittet die Bundespolizei um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

