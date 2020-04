Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 1 schwer und 1 leicht Verletzter bei Verkehrsunfall

Willich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW verletzten sich eine Person schwer und eine Person leicht. Gegen 17:33 h befuhr eine 50jährige Frau aus Krefeld mit ihrem PKW die St.-Töniser Str. aus Richtung Parkstr. kommend. An der Kreuzung Kempener Str/St.Töniser Str. missachtete sie offensichtlich das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und stieß im Kreuzungsbereich mit dem PKW einer 64jährigen Willicherin zusammen, die die Kempener Str. aus Fahrtrichtung Krefelder Str. in FR Hundspohlweg befuhr. Die Willicherin wurde schwer verletzt dem Helios Krankenhaus in Krefeld zugeführt, die Krefelderin wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell