Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Scheibe eines Pkws in Berne eingeschlagen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter suchte am Montag, 29. Juni 2020, einen weißen Toyota Aygo auf, der in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Berne abgestellt war.

Er schlug die Scheibe der Fahrertür ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in der Ladestraße oder auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (725402).

