Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ablenkungsmanöver für Diebstahl genutzt

Borken (ots)

Der eine lenkte ab, der andere hatte freie Bahn: Schmuck erbeutet haben Unbekannte am Donnerstag in Borken. Zwei Unbekannte hatten eine Frau in ein Gespräch verwickelt und Interesse an ihrem Gartenhaus vorgetäuscht. Einer der beiden gab vor, telefonieren zu wollen und entfernte sich. Vermutlich gelangte er in dieser Zeit unbemerkt in das Wohnhaus an der Bocholter Straße. Das Geschehen spielte sich gegen 16.00 Uhr ab. Beschreibung: Der durchgehende "Gesprächspartner" der Frau war circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, hatte schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild; sein Begleiter war ebenfalls etwa 30 bis 35 Jahre alt und von ähnlichem Äußeren; er wies zudem eine Behinderung an seinem linken Auge auf. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell